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Эксперты назвали возможных «черных лебедей» 2025 года

Politico представило список возможных «черных лебедей» 2025 года
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Global Look Press

15 футурологов, ученых и аналитиков составили список из возможных «черных лебедей» 2025 года. Его опубликовало издание Politico.

«Черным лебедем» называют «непредсказуемые маловероятные события», которые существенно изменяют ситуацию в мире. Этот термин ввел создатель одноименной книги, американский политолог ливанского происхождения Нассим Талеб.

В этот список вошли, крупнейшая кибератака в истории, которая выведет из строя большую часть мировой инфраструктуры, крупная эпидемия в США, обвал мирового рынка, а также решающий прорыв квантовых вычислений.

«Черными лебедями» в политике, по мнению экспертов, могут стать альянс избранного президента США Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина и их совместное с президентом РФ Владимиром Путиным участие в разработке соглашения по урегулированию на Украине, свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко, столкновения в США из-за изменения границ штатов, а также возможные тайные договоренности России, США, Ирана и Израиля насчет иранского ядерного оружия и предотвращения конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.

До этого инвестбанкир Коган назвал последние санкции США «черным лебедем» для рубля.

Ранее автор «Черного лебедя» увидел в словах Макрона о Дурове отражение Оруэлла.

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