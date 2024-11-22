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Новые санкции США назвали «черным лебедем» для рубля

Инвестбанкир Коган назвал последние санкции США «черным лебедем» для рубля

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Global Look Press

Новый пакет антироссийских санкций США, о котором было объявлено 21 ноября, может оказаться более болезненным, чем тот, что вводили летом. Об этом в своем Telegram-канале заявил инвестиционный банкир Евгений Коган.

Речь идет о том, что новые санкционные ограничения затрагивают расчеты за экспорт. Под санкции попал даже «Газпромбанк», через который страны Европы платили за поставки газа. Такие меры эксперт назвал «черным лебедем» для российской валюты.

Под «черным лебедем» подразумевается неожиданное обстоятельство, появление которого может значительно ухудшить действие всех остальных негативных факторов, что может спровоцировать внезапный кризис.

По мнению Когана, на фоне нового пакета санкций экспортные доходы могут просесть, что окажет ощутимое давление на рубль.

«Вполне допускаю, что увидим курс доллара по 105 рублей и выше. Ну и юань тоже к 15 вполне может допрыгать», — резюмировал аналитик.

22 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил в Стамбуле с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным поставки газа на фоне санкций США против Газпромбанка. Стороны подтвердили, что будут поддерживать сотрудничество для безопасного энергоснабжения Венгрии.

Ранее Россия вышла на первое место по объемам поставок газа в ЕС.

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