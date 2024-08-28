Автор «Черного лебедя» увидел в словах Макрона о Дурове отражение Оруэлла

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об основателе Telegram Павле Дурове нужно воспринимать в обратном значении. Об этом в социальной сети X написал американский экономист и трейдер, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб.

«Каждое слово должно быть истолковано наоборот. Это оруэлловщина», — отметил он.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова Макрона о деле Дурова демонстрирует уничтожение Парижем ранее декларировавшихся в стране ценностей и свободы слова.

26 августа Макрон заявил, что принятое силовиками решение о заключении под стражу основателя Telegram не было продиктовано политическими мотивами.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее криптовалюте Павла Дурова предрекли резкий взлет.