Лукашенко рассказал о сожалениях Путина из-за СВО

Президент России Владимир Путин сожалеет из-за потерь на специальной военной операции (СВО) на Украине, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

Глава республики подчеркнул, что в российско-украинском конфликте происходят разные ситуации, «кто-то наступает, кто-то обороняется». Лукашенко добавил, что обе стороны несут большие потери.

По его мнению, Путин твердо считает, что он прав. Лукашенко добавил, что президент РФ предложил странам Запада вариант урегулирования конфликта, но не получил на это ответа.

Также Лукашенко заявил, что российско-украинский конфликт не закончится в 2024 году.

16 октября Зеленский во время презентации своего плана победы в Верховной раде заявил, что если союзники Киева поддержат содержащиеся в нем требования, то конфликт завершится «не позднее следующего года».

В то же время он отметил, что если Украина и партнеры не усилятся сейчас, то Владимир Путин «существенно усилится в следующем году».

Ранее в США признали нереалистичность плана Зеленского.