Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал о сожалениях Путина из-за СВО

Лукашенко: Путин сожалеет из-за потерь на СВО

close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин  сожалеет из-за потерь на специальной военной операции (СВО) на Украине, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

Глава республики подчеркнул, что в российско-украинском конфликте происходят разные ситуации, «кто-то наступает, кто-то обороняется».  Лукашенко добавил, что обе стороны несут большие потери.

По его мнению, Путин твердо считает, что он прав. Лукашенко добавил, что президент РФ предложил странам Запада вариант урегулирования конфликта, но не получил на это ответа.

Также Лукашенко заявил, что российско-украинский конфликт не закончится в 2024 году.

16 октября Зеленский во время презентации своего плана победы в Верховной раде заявил, что если союзники Киева поддержат содержащиеся в нем требования, то конфликт завершится «не позднее следующего года».

В то же время он отметил, что если Украина и партнеры не усилятся сейчас, то Владимир Путин «существенно усилится в следующем году».

Ранее в США признали нереалистичность плана Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами