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Снежная буря не помешает сертификации результатов выборов в США

Спикер Джонсон: снежная буря не помешает сертификации результатов выборов в США
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J. Scott Applewhite/AP

Снежная буря не помешает сертификации результатов выборов в США. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News.

Для сертификации итогов выборов необходимо произвести формальный подсчет голосов выборщиков от штатов. Только после этого будет возможна инаугурация избранного президента США. Председательствовать во время этого процесса будет должна вице-президент США Камала Харрис.

«Будем ли мы в буре или нет, мы собираемся находиться в палате, чтобы сделать это», — подчеркнул он.

6 января в Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада.

До этого Трамп поздравил Джонсона с переизбранием на пост спикера нижней палаты конгресса.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Зеленский пожаловался, что Трамп не пригласил его на свою инаугурацию.

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