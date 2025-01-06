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В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада

РИА Новости: в Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада
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Sepp photography/Shutterstock/FOTODOM

В Вашингтоне ввели режим ЧС до 7 января из-за снегопада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса мэра города Мюриэль Боузера.

Автовладельцев в городе призвали перепарковать машины таким образом, чтобы они не мешали проезду экстренных служб под угрозой принудительной эвакуации. На фоне снегопада жители города стали активно закупать впрок хлебобулочные изделия, воду, мясо, колбасы и курицу, а также бумажные полотенца и туалетная бумага.

Из-за снегопада в 12 штатах США ожидаются отключения электроэнергии. При этом на юге страны пройдут сильные грозы.

До этого в аэропорту Франкфурта отменили более сотни рейсов из-за снегопада.

В этот же день несколько аэропортов в Великобритании также приостановили работу из-за сильного снегопада и ледяного дождя. В воскресенье прием и отправку самолетов приостановили аэропорты Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема и Бристоля.

По данным телеканала Sky News, ухудшение погодных условий также спровоцировало сложную ситуацию на ряде автотрасс и железнодорожных линий. Ожидается, что неблагоприятная погода продлится как минимум еще несколько дней.

Ранее жителей Британии предупредили об аномально мощном снегопаде.

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