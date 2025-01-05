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Немецкому депутату пригрозили последствиями за слова о визите Шольца в Россию

Лидер СДПГ пригрозил Кизеветтеру последствиями за слова о визите Шольца в РФ
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Monika Skolimowska/Global Look Press

Глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених пригрозил депутату немецкого парламента Родериху Кизеветтеру за раскрытие информации о подготовке визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию. Его слова приводит агентство DPA.

«Руководство «Союза ХДС/ХСС» должно проверить, может ли Кизеветтер оставаться членом парламентского комитета по контролю за спецслужбами», — сказал он.

Сообщалось, что Кизеветтер написал в X о том, что действующий канцлер ФРГ Шольц собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в России. По его данным, встреча планировалась до проведения парламентских выборов в ФРГ, которые состоятся в феврале. Позже он удалил этот пост.

Позже сообщалось, что власти Германии намерены подать в суд на депутата бундестага Родериха Кизеветтера за эти данные.

Ранее Шольц опроверг слухи о планах встречи с Путиным.

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