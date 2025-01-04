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Туск обвинил кандидата в президенты Польши в желании вывести страну из ЕС

Туск: Навроцкий участвовал в демонстрации под лозунгом Polexit
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил кандидата в президенты страны Кароля Навроцкого в желании вывести страну из Европейского союза. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Навроцкий провел демонстрацию с группой активистов под лозунгом Polexit (термин, означающий гипотетический выход Польши из Евросоюза. — ред.). Вопрос простой: хотите ли вы президента, который построит безопасную Европу, или такого, который вместе с Путиным и его союзниками разрушит ее?» — написал Туск.

3 января польские фермеры организовали акцию протеста у здания представительства Европейской комиссии в Варшаве. Протестующие вышли на улицы столицы с лозунгом «пять раз нет». Они выражают несогласие с импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, действующими экологическими стандартами ЕС и состоянием польской экономики.

До этого портал Do Rzeczy писал, что Дональд Туск за первый год нового срока на должности навредил республике больше, чем за предыдущие семь лет своего правления.

Ранее экс-главу минобороны Польши обвинили в «дипломатической измене».

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