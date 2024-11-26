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Экс-главу Минобороны Польши обвиняют в «дипломатической измене»

Минюст Польши обвинил экс-главу Минобороны Мачеревича в «дипломатической измене»

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Global Look Press

В прокуратуру Польши переданы материалы для подготовки обвинения бывшего главы минобороны республики Антония Мачеревича в «дипломатической измене». Об этом со ссылкой на Министерство юстиции Польши сообщает РИА Новости.

Минюст полагает, что решение Мачеревича о выходе из международной программы закупки самолетов-заправщиков, известной как «Карконоше», имело для безопасности Польши серьезные последствия, в то время как мотивы действий министра неясны.

Мачеревичу хотят предъявить обвинение по статье 129 Уголовного кодекса Польши «Дипломатическая измена». Ее фигурантами становятся лица, уполномоченные действовать от имени государства на международной арене, в случае доказанного ущерба от принятых ими решений. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.

Об участии Польши в международной программе «Карконоше» для закупки многоцелевых самолетов-заправщиков было объявлено в 2016 году, когда Мачеревич занимал пост министра. Перед этим Польша вышла из другой международной программы по закупке транспортно-заправочных самолетов Airbus A330 MRTT. В итоге ни по одной из программ самолеты закуплены не были.

Это не первый подобный скандал с обвинениями Мачеревича. Так, в январе 2024 года сообщалось, что в бытность его министром Польша закупила около 200 тыс. винтовок Grot, имеющих серьезные дефекты.

Ранее в Польше предъявили обвинение фермеру за обращение к Путину.

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