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В Варшаве проходит акция протеста

Польские фермеры проводят акцию протеста перед представительством ЕК в Варшаве
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Alik Keplicz/AP

Польские фермеры организовали акцию протеста у здания представительства Европейской комиссии в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу на акцию собрались несколько тысяч аграриев, протестующих против ряда решений ЕС. Мероприятие совпало с началом председательства Польши в Европейском союзе, которое продлится до середины 2025 года.

Протестующие вышли на улицы столицы с лозунгом «пять раз нет». Они выражают несогласие с импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, действующими экологическими стандартами ЕС и состоянием польской экономики.

«Все сельскохозяйственные организации нашей страны выступают против разрушительной политики Европейского союза и против Урсулы фон дер Ляйен, которая навязывает эту политику, ставящую под угрозу наши фермерские хозяйства», — подчеркнул глава профсоюза индивидуальных фермеров «Солидарность» Томаш Оканьский, обращаясь к собравшимся.

Участники акции в основном выступают против правящей коалиции. Некоторые из них демонстрировали плакаты с надписью «Дональд, иди домой в Берлин», намекая на то, что премьер-министр Дональд Туск проводит, по их мнению, про-германскую политику.

До этого портал Do Rzeczy писал, что Дональд Туск за первый год нового срока на должности навредил республике больше, чем за предыдущие семь лет своего правления.

Ранее экс-главу Минобороны Польши обвинили в «дипломатической измене».

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