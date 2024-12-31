Do Rzeczy: Туск за год навредил Польше больше, чем за прошлые сроки правления

Премьер-министр Польши Дональд Туск за первый год нового срока на должности навредил республике больше, чем за предыдущие семь лет своего правления. Такую оценку дает портал Do Rzeczy.

По мнению авторов, действующее правительство Польши – «правительство беззакония и хаоса». В материале утверждают, что «Туск публично заявил, что не будет придерживаться буквы закона и подчиняться закону», сославшись на некую чрезвычайную ситуацию.

«С этой точки зрения это привело к ситуации, когда, вероятно, на данный момент не существует ни одного института, который, можно сказать, пользовался бы авторитетом различных сторон политического процесса», — пишет Do Rzeczy.

Туск проповедует «деструктивный и разрушительный образ действий», не достигая ничего положительного, констатирует портал.

Дональд Туск стал официально стал премьер-министром Польши 13 декабря 2023 года — он был приведен к присяге президентом Анджеем Дудой. Туск заявлял о намерении вернуть Польше авторитет в Европейском союзе и обещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с Украиной. Он подчеркивал, что правительство будет твердо защищать польские интересы в отношениях со всеми соседями.

Ранее премьер Польши заявил о решающей фазе конфликта на Украине.