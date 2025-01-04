Названа дата большой пресс-конференции Лаврова

Большая пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова по итогам 2024 года состоится 14 января. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«14 января в 11:30 в Пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция С.В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году», — говорится в сообщении.

На пресс-конференцию были приглашены как российские, так и иностранные журналисты. Его выступление будет транслироваться на сайте министерства, а также в соцсетях МИД.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается принимать участие в «саммите мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине, даже если получит приглашение.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

Ранее Лавров назвал условие для восстановления отношений между Россией и США.