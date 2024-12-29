Лавров назвал условие для восстановления отношений между Россией и США

Соединенные Штаты должны сделать первый шаг для восстановления отношений с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается перспектив российско-американских отношений, то в случае готовности со стороны США, мы открыты для восстановления политического диалога, прерванного Вашингтоном после начала СВО», — заявил он.

По словам Лаврова, отношения были прерваны американцами, и поэтому им нужно «делать первый шаг». Он добавил, что у России давно нет иллюзий по данному вопросу. Кроме того, даже если избранный лидер США Дональд Трамп попытается выйти на диалог, то ему придется «плыть против течения», учитывая политику сдерживания России и поддержку Украины со стороны американских властей, добавил министр.

В ходе этого же интервью Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы отсрочить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести на ее территорию миротворческий контингент.

26 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что уходящий с поста главы США Джо Байден еще в 2021 году предлагал ему отложить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет, «потому что она еще не готова».

Ранее в России отреагировали на возможную отправку миротворцев ООН на Украину.