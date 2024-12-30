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Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира»

Лавров сообщил, что Россия не собирается принимать участие в саммите мира
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Russian Foreign Ministry/Reuters

Россия не собирается принимать участие в «саммите мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине, даже если получит приглашение. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с ТАСС.

«Не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», — отметил министр.

Кроме того, Москва перестала следить за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул он.

«Этот деятель (Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить. Мы верим не заявлениям, а фактам, особенно когда это касается киевского режима», — добавил Лавров.

Первый «саммит мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине прошел на швейцарском курорте Бюргеншток 15–16 июня. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. От российской стороны никого не позвали.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. При этом глава государства подчеркнул, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее Путин напомнил, как Джонсон убедил Киев воевать с Москвой.

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