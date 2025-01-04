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Трамп заменит представителя госдепа Миллера на журналистку Брюс

Трамп анонсировал замену представителя госдепа Миллера на радиоведущую Брюс
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Depositphotos

Официального представителя Государственного департамента США Мэттью Миллера заменят на журналистку и радиоведущую Тэмми Брюс. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост государственного секретаря США Марко Рубио в качестве представителя государственного департамента США. Она получила степень бакалавра политологии в Университете Южной Калифорнии <…> Быстро стала одним из самых сильных голосов консерваторов на радио и телевидении», — отметил он.

Трамп обратил внимание на то, что Брюс понимает важность консервативного движения MAGA (Make America Great Again — Сделаем Америку снова великой).

В ноябре Трамп предложил назначить на пост госсекретаря США сенатора от Флориды Марко Рубио. По данным The New York Times, Рубио поддержит план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сенатор считает, что на Украину нужно надавить, чтобы она заключила соглашение с Россией и не вступила в НАТО. По его мнению, ситуация уже зашла в тупик.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее будущий госсекретарь США раскрыл свою внешнеполитическую стратегию.

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Выборы в США - 2024
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