Будущий госсекретарь США раскрыл свою внешнеполитическую стратегию

Назначенный Дональдом Трампом на пост госсекретаря США сенатор Макро Рубио намерен обеспечивать мир с позиции силы и ставить интересы Соединенных Штатов на первый план. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) написал сам Рубио.

«Будучи государственным секретарем, я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир с позиции силы и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего», — отметил он.

Будущий госсекретарь США добавил, что ждет поддержки в сенате США, где должны утвердить Рубио не его новом посту.

13 ноября сообщалось, что Трамп предложил назначить на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марко Рубио.

По данным The New York Times, Рубио поддержит план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сенатор считает, что на Украину нужно надавить, чтобы она заключила соглашение с Россией и не вступила в НАТО. По его мнению, ситуация уже зашла в тупик.

Ранее кадровое решение Трампа назвали безумием.