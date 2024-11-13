Трамп выдвинул Марко Рубио на пост госсекретаря США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост госсекретаря сенатора от Флориды Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп официально выступил с соответствующим заявлением.

«Марко станет сильным защитником нашего народа, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам», — отмечается в заявлении.

По данным The New York Times, Рубио поддержит план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Сенатор считает, что на Украину нужно надавить, чтобы она заключила соглашение с Россией и не вступила в НАТО. По его мнению, ситуация уже зашла в тупик.

«То, что мы здесь финансируем, — это патовая война, и она должна быть остановлена. Нужно руководствоваться здравым смыслом. Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну», — заявил Рубио в эфире Today.

Подробнее о назначениях в администрации Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп выдвинул ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона.