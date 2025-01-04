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В Германии назвали причину визита Бербок в Сирию

Tagesschau: Бербок приехала в Сирию, чтобы она не досталась России и Китаю
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Benjamin Westhoff/Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Сирию, чтобы помешать России и Китаю распространить свое влияние на республику. Об этом пишет немецкий портал Tagesschau.

«Разговаривать с повстанцами из списка террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу, сказав, что абсолютно невозможно и неправильно. Но разве было бы лучше не говорить? Нет! Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», — говорится в публикации.

Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро посетили Сирию 3 января. Планировалось, что они проведут переговоры с Ахмедом аль-Шараа и представителями сирийского гражданского общества.

В ходе визита глава МИД Германии выступила с призывом убрать российские военные базы из сирийской провинции Латакия. Она подчеркнула, что это будет уважением к суверенитету арабской республики.

При этом, как сообщило издание Welt, представители новой администрации Сирии отказались пожать руку Бербок.

Ранее Слуцкий обвинил главу МИД Германии во вмешательстве в государственные процессы Сирии.

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