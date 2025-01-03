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В Сирию приехали главы МИД Франции и Германии

Главы МИД Франции и Германии прибыли в Сирию с необъявленным визитом
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Tobias Hase/Global Look Press

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и его германская коллега Анналена Бербок прибыли в Сирию с необъявленным визитом. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе германского МИД.

«Вместе со своим французским коллегой Барро и от имени ЕС Бербок проведет переговоры с Ахмедом аль-Шараа и представителями сирийского гражданского общества», — заявили в германском МИДе.

Ахмед аль-Шараа (также известен как Абу Мухаммад аль-Джулани) — это лидер захватившей в Сирии власть группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), фактический руководитель страны.

До этого депутат Европарламента от ФРГ Александр Юнгблут призвал Еврокомиссию обеспечить возвращение всех сирийских беженцев на родину.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», получающей поддержку от США и Турции, сделало заявление о завершении правления Башара Асада.

Сам Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище «по гуманитарным причинам».

Ранее FT рассказала, что происходит в «цитадели Асада» в Сирии.

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