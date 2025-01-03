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Представители властей Сирии не пожали руку Бербок

Представители новой сирийской администрации отказали Бербок в рукопожатии
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Global Look Press

Представители новой администрации Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии Анналене Бербок, которая прибыла в страну с необъявленным визитом. Соответствующее видео опубликовало издание Welt.

На кадрах видно, как Бербок первой сходит с трапа правительственного самолета и направляется к делегации новой сирийской администрации. Сирийские политики, в свою очередь, приложили руку к сердцу, ясно давая понять, что не намерены пожимать руку министру. Через мгновение к ним подошел мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы, наоборот, охотно протянули руки.

В ходе своего визита в Дамаск Бербок выступила с призывом убрать российские военные базы из сирийской провинции Латакия.

Кроме того, глава МИД ФРГ призвала новое руководство страны к формированию инклюзивного правительства, которое должно учитывать интересы женщин и представителей этнических меньшинств. Она также напомнила, что западные страны помнят об идеологических основах нового правительства.

Ранее сообщалось, что американские войска создают новую военную базу на севере Сирии.

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