Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с призывом убрать российские военные базы из сирийской провинции Латакия. Соответствующее заявление размещено на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.
«Пришло время России отказаться от своих военных баз в Сирии», — отметила Бербок во время неожиданного визита в Дамаск.
Она подчеркнула, что это будет уважением к суверенитету арабской республики.
Кроме того, глава МИД призвала новое руководство страны к формированию инклюзивного правительства, которое должно учитывать интересы женщин и представителей этнических меньшинств. Она также напомнила, что западные страны помнят об идеологических основах нового правительства.
3 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок прибыли в Сирию с неожиданным визитом.
8 декабря командование «Свободной сирийской армии», получающей поддержку от США и Турции, сделало заявление о завершении правления Башара Асада.
Сам Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище «по гуманитарным причинам».
Ранее Макрон и Шольц отреагировали на свержение Асада.