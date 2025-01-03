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Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии

Глава МИД ФРГ Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с призывом убрать российские военные базы из сирийской провинции Латакия. Соответствующее заявление размещено на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Пришло время России отказаться от своих военных баз в Сирии», — отметила Бербок во время неожиданного визита в Дамаск.

Она подчеркнула, что это будет уважением к суверенитету арабской республики.

Кроме того, глава МИД призвала новое руководство страны к формированию инклюзивного правительства, которое должно учитывать интересы женщин и представителей этнических меньшинств. Она также напомнила, что западные страны помнят об идеологических основах нового правительства.

3 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок прибыли в Сирию с неожиданным визитом.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», получающей поддержку от США и Турции, сделало заявление о завершении правления Башара Асада.

Сам Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище «по гуманитарным причинам».

Ранее Макрон и Шольц отреагировали на свержение Асада.

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