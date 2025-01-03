Слуцкий обвинил главу МИД Германии во вмешательстве в государственные процессы Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок превысила свои полномочия, она вмешивается в процесс становления сирийской государственности. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы России Леонид Слуцкий по международным делам в своем Telegram-канале.

По его словам, Бербок также пытается диктовать Москве, как и с кем ей вести военное сотрудничество.

Депутат добавил, что данные вопросы находятся далеко за пределами компетенции главы МИД ФРГ, они касаются только российско-сирийских взаимоотношений.

3 января официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Бербок высказаться по поводу расположенных в Германии военных баз США.

В этот же день сообщалось, что министр иностранных дел Германии Бербок прибыла в Сирию с необъявленным визитом. Она заявила, что отказ РФ от своих баз будет уважением к суверенитету арабской республики. Она также призвала новое руководство страны к формированию инклюзивного правительства, которое должно учитывать интересы женщин и представителей этнических меньшинств.

В конце декабря ТАСС со ссылкой на источники писал, что новые власти Сирии не намерены разрывать соглашение с Россией о военных базах в провинциях Тартус и Латакия.

Ранее стало известно, что представители новых властей Сирии не пожали руку Бербок.