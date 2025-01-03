Захарова отреагировала на слова Бербок о российских базах в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила немецкой коллеге Анналене Бербок высказаться по поводу расположенных в Германии военных баз США.

Перед этим глава МИД ФРГ призвала убрать российские военные базы из Сирии.

«И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — написала Захарова.

3 января сообщалось, что министр иностранных дел Германии Бербок прибыла в Сирию с необъявленным визитом. Она заявила, что отказ РФ от своих баз будет уважением к суверенитету арабской республики. Она также призвала новое руководство страны к формированию инклюзивного правительства, которое должно учитывать интересы женщин и представителей этнических меньшинств.

В конце декабря ТАСС со ссылкой на источники писал, что новые власти Сирии не намерены разрывать соглашение с Россией о военных базах в провинциях Тартус и Латакия.

Ранее стало известно, что представители новых властей Сирии не пожали руку Бербок.