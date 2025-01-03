В Венесуэле объявили награду за поимку оппозиционера Гонсалеса

В Венесуэле объявили о награде в $100 тыс. за поимку оппозиционера Гонсалеса

Правоохранительные органы Венесуэлы пообещали крупное вознаграждение за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Об этом на своей странице в сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает Служба научных, уголовных и криминальных расследований страны.

Власти готовы выплатить $100 тыс. за информацию об оппозиционере.

В ноябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль назвал посмешищем признание в США Гонсалеса избранным президентом республики.

В сентябре сообщалось, что Гонсалес покинул страну и получил политическое убежище в Испании.

В середине августа президент США Джо Байден высказал мнение о необходимости проведения новых выборов в Венесуэле. По мнению американской стороны, большинство голосов на выборах получил кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

Ранее власти Венесуэлы захотели арестовать бывшего кандидата в президенты Гонсалеса.