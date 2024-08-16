Байден поддержал идею проведения повторных выборов в Венесуэле

Президент США Джо Байден высказал мнение о необходимости проведения новых выборов в Венесуэле. Об этом он сообщил журналистам во время беседы в Белом доме, пишет ТАСС.

На вопрос о том, какой сигнал он посылает действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который был объявлен победителем выборов, Байден подтвердил свою поддержку призывов к проведению повторных выборов: «Да, поддерживаю». Он не добавил никаких дополнительных комментариев по этому вопросу.

Также заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что Вашингтон пытается оказать давление на Мадуро.

По мнению американской стороны, большинство голосов на выборах получил кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Однако, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США пока не собираются объявлять его победителем.

Мадуро уже в свою очередь заявлял, что США не могут стать избиркомом в других странах. Он категорически отвергает попытку США «стать избирательной властью Венесуэлы или любой другой страны мира». По его мнению, Соединенным Штатам следует «заниматься своими многочисленными внутренними проблемами».

Ранее TikTok на неделю запретил главе Венесуэлы вести трансляции.