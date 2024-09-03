Генпрокуратура Венесуэлы намерена добиться ареста бывшего кандидата в президенты Гонсалеса

Генеральная прокуратура Венесуэлы запросила в суде ордер на задержание экс-кандидата в президенты страны от объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Гонсалес обвиняется в узурпации властных функций, подделке государственных документов, подстрекательстве к неповиновению закону, сговоре, нанесении ущерба компьютерным системам, создании преступного сообщества. Все эти преступления, по мнению правоохранителей, были совершены в ущерб венесуэльскому государству.

Генпрокуратура трижды вызывала Гонсалеса на допрос, однако он проигнорировал эти вызовы.

До этого США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и переправили его во Флориду.

Утром в четверг, 29 августа, стало известно, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рекомендовал министрам иностранных дел Евросоюза не признавать Мадуро президентом Венесуэлы. Он назвал ситуацию в этой латиноамериканской стране «критической».

Ранее Мадуро резко ответил на призывы к перевыборам в Венесуэле.