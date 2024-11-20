В Венесуэле назвали посмешищем признание в США Гонсалеса избранным президентом

Государственный секретарь США выставил себя на посмешище, назвав избранным главой Венесуэлы бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль.

По его словам, «убежденный враг Венесуэлы» Блинкен упорно делает себя посмешищем с Гуайдо 2.0, которого поддерживают подчиненные «потрепанной политике» Вашингтона фашисты и террористы.

Хиль предложил Блинкену в последние дни правления нынешней администрации США посвятить размышлениям о своих неудачах, избавлению от имперских и колониальных комплексов и написанию мемуаров о том, как Боливарианская революция заставила его «глотать пыль поражений».

Глава МИД отметил, что госсекретарь США, пытаясь повернуть вспять венесуэльскую демократию, «затонул вместе со своими марионетками».

20 ноября Блинкен на своей странице в социальной сети X заявил, что Соединенные Штаты считают Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы.

Ранее Европарламент призвал выдать ордер на арест Мадуро.