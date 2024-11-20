Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венесуэле назвали посмешищем признание в США Гонсалеса избранным президентом

МИД Венесуэлы: признав Гонсалеса президентом, Блинкен сделал из себя посмешище

close
Alberto Pezzali/Pool via Reuters

Государственный секретарь США выставил себя на посмешище, назвав избранным главой Венесуэлы бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль.

По его словам, «убежденный враг Венесуэлы» Блинкен упорно делает себя посмешищем с Гуайдо 2.0, которого поддерживают подчиненные «потрепанной политике» Вашингтона фашисты и террористы.

Хиль предложил Блинкену в последние дни правления нынешней администрации США посвятить размышлениям о своих неудачах, избавлению от имперских и колониальных комплексов и написанию мемуаров о том, как Боливарианская революция заставила его «глотать пыль поражений».

Глава МИД отметил, что госсекретарь США, пытаясь повернуть вспять венесуэльскую демократию, «затонул вместе со своими марионетками».

20 ноября Блинкен на своей странице в социальной сети X заявил, что Соединенные Штаты считают Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы.

Ранее Европарламент призвал выдать ордер на арест Мадуро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами