Бывший кандидат в президенты Венесуэлы покинул страну

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил политическое убежище в Испании. Об этом сообщила вице-президент страны Делси Родригес в своем Telegram-канале.

«Уррутиа покинул страну», — отметила Родригес.

В середине августа президент США Джо Байден высказал мнение о необходимости проведения новых выборов в Венесуэле. По мнению американской стороны, большинство голосов на выборах получил кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Однако, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США пока не собираются объявлять его победителем.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявлял, что США не могут стать избиркомом в других странах.

Ранее TikTok на неделю запретил главе Венесуэлы вести трансляции.