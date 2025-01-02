Зеленский выслушал доклады по помощи Украины Сирии

Украина готова направить свое зерно в Сирию. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время ознакомления с докладами главы МИД и министра аграрной политики Украины, посетивших исламскую республику.

«Украина приложит все усилия для стабилизации ситуации в Сирии», — говорится в Telegram-канале украинского лидера.

По его словам, планируется реализовать программу «Зерно из Украины» в рамках сотрудничества с новой сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать эту инициативу.

Зеленский добавил, что стабильность на Ближнем Востоке гарантирует мир и безопасную торговлю между всеми партнерами.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Сирии заявили, что рассчитывают на партнерство с Украиной.