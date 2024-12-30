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В Сирии заявили, что рассчитывают на партнерство с Украиной

Reuters: сирийские власти рассчитывают на стратегическое партнерство с Киевом
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Сирийские власти хотят наладить с Украиной партнерские отношения, рассказал глава МИД республики Асаад Хасан аш-Шибани министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге в ходе визита последнего в Дамаск. Об этом сообщает Reuters.

«Между нами и Украиной будут стратегические партнерские отношения на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научные партнерские отношения», — заявил аш-Шибани.

Отмечается, что Сибига также обсудил поставки зерна с Украины в Сирию с руководителем пришедшей к власти группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Ахмедом аш-Шараа.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне событий в Сирии также сообщал, что поручил кабинету министров наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами Украины.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны – город Дамаск. После этого командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее Лавров объяснил, почему Асад допустил смену власти в Сирии.

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