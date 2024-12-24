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Тестирование детей мигрантов на знание русского начнется весной

Чернышенко: тестирование детей мигрантов на знание русского начнется в апреле
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Илья Питалев/РИА Новости

Тестирование на знание русского языка для приема в школы детей мигрантов начнется с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

Каждый год в российские школы поступают около 155 тысяч детей мигрантов, отметил вице-премьер.

Он рассказал, что в данный момент Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, а также критериев оценки, так как для разных классов требуется разный уровень экзамена.

«Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — добавил Чернышенко.

11 декабря Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Он предполагает, что поступить в школу для иностранных граждан можно будет только после обязательной сдачи экзамена по русскому языку.

Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что необходимо работать со странами Центральной Азии, чтобы там открывались школы и курсы русского языка.

Ранее Медведев заявил, что РФ в вопросах миграции ориентируется на интересы россиян.

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