Китайским студентам МГУ по ошибке выдали повестки

В МГУ студентам из Китая по ошибке выдали повестки в военкомат. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Выяснилось, что повестки разослали студентам из-за «технического сбоя». Китайцы по закону не должны служить в российской армии, поскольку они остаются гражданами другой страны.

Как оказалось, ошибка возникла из-за того, что студентов перепутали с другими людьми. До нынешнего набора в МГУ уже учились многие китайские студенты, часть из которых позже получили российское гражданство. У этих новых россиян просто совпали имена с учащимися московского вуза.

Днем ранее сообщалось, что в Москве студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва на срочную службу. В последний момент вуз отказал молодому человеку в отсрочке от армии.

Недавно в Санкт-Петербурге около 150 иностранных граждан доставили в военный комиссариат после масштабного рейда в торговых точках Сенного рынка и Апраксина двора.

Ранее в Киеве сожгли два отделения почты из-за повесток.