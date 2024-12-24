Экзамен по русскому для поступления в вузы станет обязательным для иностранных студентов

Иностранных студентов с апреля 2025 года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка для поступления в вузы, соответствующий приказ подписал министр образования. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

По данным Минобрнауки, в вузах РФ в настоящее время обучаются 380 тысяч студентов из-за рубежа.

«В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдачи русского языка для всех иностранцев, которые поступают в российские вузы», — сказал Чернышенко.

Данная работа ведется планомерно ввиду того, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году подготовить меры для обучения в российских университетах не менее 500 тысяч иностранных граждан, добавил он.

Вице-премьер также сообщил, что с 1 апреля следующего года начнется тестирование на знание русского языка для приема в школы детей мигрантов.

Ранее китайским студентам МГУ выдали повестки.