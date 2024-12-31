Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский не позволил избранному главе США Дональду Трампу остановить конфликт до инаугурации.

По словам Соскина, Трамп пытался добиться прекращения огня на Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил Зеленскому заключить перемирие на время рождественских праздников.

«Сорвал это перемирие Зеленский, [глава офиса президента Украины] Андрей Ермак и вся его корпорация <…>, те кто являются главными выгодоприобретателями этой бойни», — сказал Соскин.

В середине декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Кроме того, избранный президент США отметил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт на Украине, и «небольшой прогресс» уже достигнут.

Ранее сообщалось, что разведка США изучит возможность прекращения поддержки Украины в 2025 году.