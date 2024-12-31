Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский политик назвал причину неспособности Трампа добиться перемирия

Соскин: Зеленский не дал Трампу остановить боевые действия до инаугурации
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский не позволил избранному главе США Дональду Трампу остановить конфликт до инаугурации.

По словам Соскина, Трамп пытался добиться прекращения огня на Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил Зеленскому заключить перемирие на время рождественских праздников.

«Сорвал это перемирие Зеленский, [глава офиса президента Украины] Андрей Ермак и вся его корпорация <…>, те кто являются главными выгодоприобретателями этой бойни», — сказал Соскин.

В середине декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Кроме того, избранный президент США отметил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт на Украине, и «небольшой прогресс» уже достигнут.

Ранее сообщалось, что разведка США изучит возможность прекращения поддержки Украины в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами