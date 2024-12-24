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Разведка США изучит возможность прекращения поддержки Украины в 2025 году

Разведка США и ЦРУ оценят возможность прекращения поддержки Украины в 2025 году
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Rod Lamkey/Global Look Press

Разведывательные ведомства Соединенных Штатов намерены изучить возможность остановки военной и финансовой поддержки Украины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Закон о национальной обороне США на 2025 год.

В документе указано, что руководство нацразведки США и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) должны представить доклад о вероятном ходе украинского конфликта до 31 декабря 2025 года.

В отчет должен войти сценарий прекращения помощи Киеву, а также оценка способности украинских войск самостоятельно вести боевые действия. Кроме того, специалисты должны оценить риски снятия запрета для ВСУ на удары вглубь РФ.

Помимо этого, разведчики должны определить степень готовности союзников Украины продолжать оказывать ей поддержку, если Штаты решат остановить поставки средств и вооружений.

22 декабря сообщалось, что избранный президент США Дональд Дональд Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

16 декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее в офисе Зеленского признали неизбежность переговоров с Россией об окончании конфликта.

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