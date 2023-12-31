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Стала известна продолжительность новогоднего обращения Путина

Президент Путин поздравил россиян с Новым годом и обратился к участникам СВО

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, показанное на Камчатке, продлилось около четырех минут. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении Путин обратился к участником специальной военной операции РФ на территории Украины, а также к российским семьям.

Обращение президента было записано на традиционном фоне — у стен Кремля.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение главы государства Владимира Путина перезаписано.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран.

«Недружественных не будет (поздравлять. — Прим. «Газеты.Ru»), дружественных — будет», — сказал Песков.

В список недружественных стран, в частности, входят США, Канада, все государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Южная Корея, Япония, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия и ряд других.

В конце прошлого года Владимир Путин тоже не стал поздравлять с Новым годом глав недружественных стран. Пресс-секретарь президента тогда отмечал, что Кремль фактически не имеет с ними контактов, учитывая их недружественные действия на постоянной основе.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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