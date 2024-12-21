В Кремле рассказали, кого Путин не будет поздравлять с Новым годом

Песков: Путин не будет поздравлять глав недружественных стран с Новым годом

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, кого президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Традиционно да, он будет всех поздравлять. Он не будет поздравлять недружественные страны, но некоторые недружественные страны он поздравит народы», — представитель Кремля.

Песков добавил, что президент России «всегда поздравляет» народы Грузии и Украины.

До этого представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин поздравлять избранного президента Дональда Трампа с инаугурацией в январе 2025 года, заявил, что США остаются недружественной России страной.

Представитель Кремля подчеркнул, что США является недружественной страной, ракеты которой «стреляют по нашей территории». Песков утверждает, что снаряды «наводят американские специалисты».

В конце ноября замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что союзниками России являются те страны, которые в отличие от западного мира не называют Россию своим противником.

Ранее Путин высказался о защите России от внешних угроз.