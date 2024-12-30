Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Путин поздравил ряд зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом глав зарубежных стран и правительств. Об этом сообщили в Кремле.

Среди них президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении и премьер-министр Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, папа Римский Франциск, президент Сербии Александр Вучич, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Кроме того, поздравительные телеграммы были направлены Раулю Кастро, Нурсултану Назарбаеву, Герхарду Шредеру.

23 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в январе 2025 года планирует зарубежные поездки. При этом он не уточнил, какие именно страны глава государства планирует посетить.

Ранее Песков отказался отвечать на вопрос о формате новогоднего обращения Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами