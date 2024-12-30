Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2025 годом глав зарубежных стран и правительств. Об этом сообщили в Кремле.

Среди них президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении и премьер-министр Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, папа Римский Франциск, президент Сербии Александр Вучич, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Кроме того, поздравительные телеграммы были направлены Раулю Кастро, Нурсултану Назарбаеву, Герхарду Шредеру.

23 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в январе 2025 года планирует зарубежные поездки. При этом он не уточнил, какие именно страны глава государства планирует посетить.

Ранее Песков отказался отвечать на вопрос о формате новогоднего обращения Путина.