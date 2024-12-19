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Путин охарактеризовал отношения России с Китаем

Путин описал отношения России с Китаем фразой «и маотай, и водочка»

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии описал отношения РФ с Китаем фразой «и маотай, и водочка».

Российский лидер отметил, что руководители стран общаются друг с другом, поскольку региональное взаимодействие является важным.

«Ну, там и маотай присутствуют, и водочка, конечно. Но все там в меру, насколько я понимаю», — сказал Путин.

В ходе прямой линии президент также передал привет главе Китая Си Цзиньпину, назвав его своим другом.

Прямая линия с Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось четыре часа и три минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.

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Прямая линия Путина — 2024
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