Маск предсказал, какая партия победит на выборах в Германии

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержит «эпическую» победу на выборах в Германии.

«АдГ одержит эпическую победу!» — написал он.

31 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил, что будущее страны определяют ее граждане, а не «владельцы социальных сетей». Вероятно, он имел в виду американского предпринимателя Илона Маска, который в последнее время не раз публично высказывался в поддержку АдГ.

29 декабря Маск в комментарии для немецкой газеты Die Welt объяснил, почему считает, что только партия АдГ может «спасти» Германию. По мнению предпринимателя, традиционные немецкие ценности «потерпели крах» и привели страну к стагнации экономики, общественным беспорядкам и «выхолащиванию национальной идентичности».

После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить Маска «на место» после его слов о поддержке правой партии «Альтернатива для Германии». По мнению издания, столь откровенно открытой попытки влияния из-за границы, тем более из дружественной страны, Германия еще никогда не испытывала.

Ранее в Германии сравнили Маска с Путиным.