Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск предсказал, какая партия победит на выборах в Германии

Маск: АдГ одержит «эпическую» победу на выборах в Германии
close
David Swanson/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержит «эпическую» победу на выборах в Германии.

«АдГ одержит эпическую победу!» — написал он.

31 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил, что будущее страны определяют ее граждане, а не «владельцы социальных сетей». Вероятно, он имел в виду американского предпринимателя Илона Маска, который в последнее время не раз публично высказывался в поддержку АдГ.

29 декабря Маск в комментарии для немецкой газеты Die Welt объяснил, почему считает, что только партия АдГ может «спасти» Германию. По мнению предпринимателя, традиционные немецкие ценности «потерпели крах» и привели страну к стагнации экономики, общественным беспорядкам и «выхолащиванию национальной идентичности».

После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить Маска «на место» после его слов о поддержке правой партии «Альтернатива для Германии». По мнению издания, столь откровенно открытой попытки влияния из-за границы, тем более из дружественной страны, Германия еще никогда не испытывала.

Ранее в Германии сравнили Маска с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами