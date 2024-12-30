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В Германии сравнили Маска с Путиным

Сопредседатель СДПГ Клингбайль: Маск действует как Путин в отношении Германии
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РИА Новости/Reuters

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что видит одинаковые намерения у американского миллиардера Илона Маска и российского лидера Владимира Путина, которые якобы хотят повлиять на предстоящие выборы в ФРГ и поддерживают «Альтернативу для Германии», которая является «врагом демократии». Его слова приводит Funke.

По его словам, Маск «не пытается действовать иначе, чем Владимир Путин». Он подчеркнул, что демократия в Германии «находится под серьезной угрозой извне».

«Мы должны быть гораздо более решительными и эффективно ограничивать мощь крупных интернет-платформ, таких как соцсеть Маска X. Технологический миллиардер пытается использовать свое влияние, чтобы повлиять на ход мировой политики», — указал Клингбайль.

До этого Илон Маск заявил, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска «на место» после его слов о поддержке правой партии «Альтернатива для Германии».

Ранее Маск резко ответил политику, обвинившему его во вмешательстве в дела Германии.

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