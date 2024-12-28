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Депутат ФРГ сочла постпреда Украины в ООН наглым после требования «оружейных подарков»

Немецкий депутат Дагделен возмутилась наглостью постпреда Украины при ООН
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Global Look Press

Депутата бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X возмутилаcь из-за наглости экс-посла Украины в Германии и нового постпреда республики при ООН Андрея Мельника.

«Мельник становится все более наглым. Теперь ежегодно требуются оружейные подарки на сумму 20 млрд [евро]», — написала политик.

Она добавила, что претенденты на должность канцлера ФРГ Фридрих Мерц, Роберт Хабек и Олаф Шольц, вероятно, продолжат тратить деньги немецких налогоплательщиков на Украине, и призвала к переговорам вместо военных действий.

До этого Мельник потребовал, чтобы Германия каждый год выплачивала Киеву не менее €20 млрд в качестве поддержки. По его словам, для этого немецкое правительство должно заложить в бюджет на ближайшие четыре года не менее €80 млрд. Мельник также призвал Берлин существенно увеличить поставки оружия на Украину.

Ранее Мельник выступил с предупреждением Трампу.

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