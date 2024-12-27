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Шольц рассказал о роли ФРГ в возможных гарантиях безопасности для Украины

Шольц: ФРГ будет играть важную роль в гарантиях безопасности для Киева
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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью T-Online, что ФРГ будет «играть важную роль» в гарантиях безопасности для Украины, но «не пошлет своих солдат на эту войну».

«Позднее (между Европой и США. — «Газета.Ru») также будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины», — сказал он.

По его словам, Германия также будет играть в них важную роль.

Он также назвал «странной» дискуссию о вероятности отправки военнослужащих ФРГ на Украину и отметил, что «не пошлет немецких солдат на войну».

Также Шольц заявил о готовности снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине. 15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.

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