Шольц рассказал о роли ФРГ в возможных гарантиях безопасности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью T-Online, что ФРГ будет «играть важную роль» в гарантиях безопасности для Украины, но «не пошлет своих солдат на эту войну».
«Позднее (между Европой и США. — «Газета.Ru») также будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины», — сказал он.
По его словам, Германия также будет играть в них важную роль.
Он также назвал «странной» дискуссию о вероятности отправки военнослужащих ФРГ на Украину и отметил, что «не пошлет немецких солдат на войну».
Также Шольц заявил о готовности снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине. 15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор.
Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.