Шольц собирается снова поговорить с Путиным

Шольц заявил, что собирается снова поговорить с Путиным и обсудить Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью новостному порталу t-online.

«Я хотел бы [этого]. Просто нельзя быть наивным или питать иллюзии», — сказал Шольц, отвечая на вопрос, готов ли он еще раз связаться с Путиным.

Кроме того, глава немецкого правительства вновь подчеркнул, что никогда не согласится с идеей об отправке войск стран НАТО на Украину.

15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

20 декабря издание Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз писало, что Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией. По данным журналистов, один из представителей организации «Восточный комитет германской экономики» заявил, что канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву. При этом источник журнала заявил, что подтверждений этой информации нет.

Позднее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс допустил визит Шольца в Москву с мирной миссией. Он при этом отметил, что такой ход канцлера был бы стратегически разумным в рамках предвыборной гонки.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.