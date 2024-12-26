Россия рассчитывает на возобновление сотрудничества с новыми сирийскими властями

Россия надеется на возобновление экономического сотрудничества с новыми властями Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ, трансляция велась на сайте российского МИД.

«Надеюсь, что и по вопросам экономического, инвестиционного сотрудничества мы сможем возобновить работу с новыми руководителями, когда окончательно устоится новая структура власти», — сказал он.

Также Лавров выразил мнение, что первый шаг для восстановления контактов с Россией должны сделать США.

По словам дипломата, российские власти готовы к консультациям с администрацией избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта. Лавров выразил надежду, что в администрации Трампа, включая будущего специального посланника США по Украине Кита Келлога, вникнут в первопричины конфликта.

Ранее на Западе назвали возможную дату встречи Путина и Трампа.