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Украинская делегация проведет переговоры с новым лидером Сирии

Al Arabiya: украинская делегация проведет переговоры с новым лидером Сирии
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Al Jazeera English/YouTube

Высокопоставленная украинская делегация 30 декабря проведет переговоры в Дамаске с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа, который известен под именем Абу Мухаммед аль-Джулани. Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на источники.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с чиновниками помощь, которую страна может оказать Сирии. По его словам, украинская сторона готова отправить в САР гуманитарный груз зерна и муки, а также масла.

Зеленский на фоне событий в Сирии также сообщал, что поручил кабинету министров наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами Украины.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны – город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее Зеленский захотел «убрать» Россию из Сирии.

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