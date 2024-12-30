Украинская делегация проведет переговоры с новым лидером Сирии

Высокопоставленная украинская делегация 30 декабря проведет переговоры в Дамаске с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа, который известен под именем Абу Мухаммед аль-Джулани. Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на источники.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с чиновниками помощь, которую страна может оказать Сирии. По его словам, украинская сторона готова отправить в САР гуманитарный груз зерна и муки, а также масла.

Зеленский на фоне событий в Сирии также сообщал, что поручил кабинету министров наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами Украины.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны – город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее Зеленский захотел «убрать» Россию из Сирии.