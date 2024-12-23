Зеленский захотел «убрать» Россию из Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии, и призвал «убрать любое российское присутствие из Сирии». Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров. Считаем, что принципиально для безопасности народа Сирии и в целом региона убрать любое российское присутствие из Сирии», — написал Зеленский.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с чиновниками помощь, которую страна может оказать Сирии. По его словам, украинская сторона готова отправить в САР гуманитарный груз зерна и муки, а также масла.

Зеленский на фоне событий в Сирии также сообщал, что поручил кабинету министров наладить поставки зерна в Сирию в сотрудничестве с международными партнерами Украины.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны – город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее Зеленского призвали «совершить акт героизма» и уйти в отставку.