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Украина получила от партнеров более $40 млрд в 2024 году

Минфин: Украина получила от партнеров $41,7 млрд в 2024 году
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Rod Lamkey/Global Look Press

Минфин Украины привлек $41,7 млрд внешнего финансирования от международных партнеров в 2024 году. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Порядка 30% от этой суммы составили грантовые средства. Украина получала ссуды на льготных условиях.

«$41,7 млрд <...>. В 2024 году это позволило обеспечить все приоритетные социально-гуманитарные расходы. Пенсии, оплата труда работников, в частности секторов образования», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Больше всего финансово Украине помогали Всемирный банк, Международный фонд, Европейский Союз, Великобритания, Канада, США и Япония, уточнили в Минфине.

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи для Украины передадут Киеву оружие с армейских складов на $1,25 млрд.

Ранее в Пентагоне рассказали об объеме военной помощи Украине при Байдене.

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