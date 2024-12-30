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Байден сообщил, что США выделили Украине почти $2,5 млрд

Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд помощи на безопасность
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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов США на помощь в сфере безопасности Украине...» — говорится в сообщении.

Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

«[Эта помощь] предоставит Украине как немедленный приток возможностей, которые она продолжит использовать с большим эффектом на поле боя, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения», — заявил Байден.

Министерство обороны США находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины, отметил американский президент и добавил, что страна продолжат работать над укреплением позиций Киева в течение оставшегося срока его пребывания на этом посту.

27 декабря на Украине сообщили о получении от США и Всемирного банка $485 млн.

Ранее США пообещали помогать Украине вплоть до инаугурации Трампа.

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