В Пентагоне рассказали об объеме военной помощи Украине при Байдене

В Пентагоне рассказали об общем объеме военной помощи Украине со стороны США при действующем президенте Джо Байдене. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском оборонном ведомстве подчеркнули, что с начала работы администрации Байдена США выделили Киеву более $66 млрд.

В Пентагоне добавили, что с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года сумма составила $65,4 млрд.

30 декабря глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты полностью израсходовали деньги, которые конгресс выделил на поддержку Украины в 2024 году.

Также президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

В тот же день Йеллен заявила, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере $3,4 млрд.

Ранее Блинкен рассказал, что войдет в состав нового пакета военной помощи Украине.